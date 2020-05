Club Brugge stuurt voorstel rond: 1A met 18 clubs zonder play-offs

Omdat door de coronacrisis het profvoetbal in ons land plots stopte, zonder zekerheid over de degradant uit 1A en de promovendus vanuit 1B, buigt een werkgroep van de Pro League zich over de sportieve gevolgen.

De raad van bestuur van de Pro League stelde voor om het klassement na 29 speeldagen als afsluiting te hanteren, dus met Club kampioen en Waasland-Beveren als rode lantaarn. Maar Waasland-Beveren, dat nog over Oostende zou kunnen springen, legt zich niet zomaar neer bij de degradatie.

En Beerschot en OHL, die onder elkaar in de promotiefinale van 1B moesten uitmaken wie steeg, willen als er niet meer gevoetbald wordt allebei naar 1 A.

Club Brugge vraagt snel duidelijkheid en heeft nu gevraagd om een voorstel van 18 ploegen zonder play-offs op de agenda te zetten. Dat voorstel is ook bij alle andere profclubs beland, bevestigt de club.

Club Brugge gaat er in zijn voorstel vanuit dat ook KV Oostende eerstdaags goed nieuws krijgt van het BAS), nadat ook Standard en Moeskroen groen licht hadden gekregen om in 1A te blijven. Blauw-zwart pleit voor gezond verstand. Het voorstel van 18 ploegen lijkt op dit moment het breedst gedragen en bovendien de weg van de minste weerstand.



Het voorstel is niet nieuw. Verschillende vooraanstaande voetbalvolgers vinden het de juiste oplossing in deze abnormale coronatijden, onder meer in onze Extra Time van vorige week.

Omdat er volgend jaar een EK plaatsvindt en het door de coronacrisis nog onzeker is wanneer het seizoen 2020-2021 kan starten, zijn play-offs onwenselijk, klinkt het verder. Een reguliere competitie met 34 speeldagen kan dan soelaas brengen.

Nog dit: in alle discussies over het competitieformat de voorbije jaren toonde Club zich een felle tegenstander van de play-offs. Vorig jaar diende het zelfs een format in met 20 ploegen zonder play-offs. Dat werd toen nipt weggestemd.