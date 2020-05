Centen van UEFA en FIFA blijven bij Belgische voetbalbond

De profclubs hoeven niet te rekenen op (een deel van) het geld dat UEFA en FIFA aan de Belgische Voetbalbond zal overmaken, om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat zegt de CEO van de Bond, Peter Bossaert aan Sporza: "Om de eenvoudige reden dat dit geen extra middelen zijn, maar geld dat bestemd is voor investeringen in infrastructuur en opleiding en vorming. En het bedrag is bij ons ook al toegewezen, lang voor de coronacrisis uitbrak. Onder meer aan de bouw van het nieuwe bondsgebouw in Tubeke.’’