Vuelta passeert dit najaar ook niet door Portugal

De beslissing betekent dat de finishlijn van etappe 15, die gelegen was tussen Porto en Matosinhos, en de start van rit 16 in Viseu zullen verplaatst worden.

De Vuelta vond al nieuwe kandidaten om de Portugese steden te vervangen, maar zal die de komende weken pas bekendmaken. "Wanneer het parcours van de etappes helemaal rond is", aldus Unipublic.

Vuelta-baas Javier Guillen was in een reactie begripvol. "In de uitzonderlijke toestand van tegenwoordig moeten we flexibel zijn", zei hij. "Het is heel jammer dat we Portugal dit jaar niet kunnen bezoeken, maar onze relatie met de Portugese autoriteiten blijft uitstekend. We zullen de komende jaren terugkeren naar het land, dat ons altijd zeer goed heeft ontvangen."

De Vuelta besloot zijn persbericht met de mededeling dat er verder geen parcourswijzigingen meer aan de editie van dit jaar moeten verwacht worden. De Ronde van Spanje zal dit jaar uit 18 in plaats van 21 etappes bestaan.

De organisatie besliste de 1e 3 ritten die in Nederland zouden doorgaan, niet te vervangen. Het startschot wordt nu op 20 oktober gegeven in het Baskische Irun met een etappe naar Eibar. De traditionele aankomst in Madrid is voor 8 november.