VIDEO: Vandoorne overleeft virtuele massacrash in Monaco en pakt 2e plek

De Formule E legt zich de komende maanden met de "Race at Home Challenge" toe op virtuele races, een kolfje naar de hand van Stoffel Vandoorne. Vooral in de kwalificaties maakt de Mercedes-rijder telkens weer indruk: in Monaco greep hij met enkele milliseconden naast een derde polepositie op rij.

Maar in de eerste twee races ging het telkens mis voor Vandoorne en ook in Monaco ontsnapte hij maar nipt aan tegenspoed. In de eerste bocht werd zijn virtuele bolide aangetikt door Mortara, waardoor een kettingbotsing ontstond.

Vandoorne kon de chaos nog vermijden en ook leider Maximilian Günther profiteerde door meteen op te schuiven. Door het oponthoud had Wehrlein weinig moeite om zijn polepositie te verzilveren. Vandoorne hield de tweede plek vast en doet een goede zaak in het klassement. Hij deelt de derde plek met Robin Frijns, op amper 4 punten van de tweede stek.