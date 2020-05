Tubeke vangt bot bij BAS en zakt naar tweede amateurklasse

In een mededeling op zijn Facebookpagina maakt Tubeke duidelijk dat zijn licentiedossier volgens de KBVB op 34 administratieve of financiële punten tekortschoot. "Na een aantal weken hard werken hebben we 33 punten in orde kunnen brengen", klinkt het.

Maar een "plenair auditverslag" van het begrotingsjaar ontbrak nog in het dossier. "Vanwege covid-19 (overmacht) was het voor ons onmogelijk om een volledige audit uit te voeren. Wij hadden dus een vereenvoudigd auditverslag ingediend. Ondanks onze inspanningen werd beslist dat dat onvoldoende is."

Tubeke zakt zo - een jaar na de degradatie uit 1B - naar de tweede amateurklasse. Daar had de club al rekening mee gehouden, want bij de stopzetting van de competitie bengelde het op de voorlaatste plek in de eerste amateurklasse.

"Naast onze huidige teleurstelling kijken we nu ook met sereniteit en ambitie naar de toekomst om op een gestructureerde manier en in overeenstemming met onze engagementen ons sportief herstel te verzekeren", besluit Tubeke.