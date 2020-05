Remco Evenepoel: "Vandaag had een heel belangrijke dag moeten zijn"

In Boedapest had vandaag normaal gezien het Giro-bal op gang geschoten moeten zijn. Met een tijdrit van 8,6 kilometer die eindigde op een pittige heuvel droomde Remco Evenepoel al in het begin van het seizoen van roze. Maar Covid-19 besliste er anders over.

"Vandaag had een superbelangrijke dag moeten zijn. Voor mij, mijn familie, mijn entourage en mijn coach en ploegmakkers bij Deceuninck-Quick Step", schrijft Remco Evenepoel op Instagram.

"Vandaag zou een dag geweest zijn vol focus, nervositeit en adrenaline. Ik zou begonnen zijn aan mijn eerste grote ronde."

"De Giro zou gestart zijn met een een tijdrit van 9 kilometer waarvoor ik al echt hard aan het trainen was. Ik keek er enorm naar uit."

"Vandaag kijk ik al uit naar 3 oktober (dan start de uitgestelde Giro)."