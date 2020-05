NBA-plannen: twee veilige bubbels en geen fans zonder coronavaccin

De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA ligt intussen al bijna twee maanden stil. Een aantal clubs heeft deze week de trainingen voorzichtig hervat, maar een heropstart van de competitie lijkt nog niet meteen voor morgen.

Volgens NBA-baas Adam Silver kan er pas opnieuw gespeeld worden wanneer alle teams een periode van 3 weken collectieve training achter de rug hebben. De beslissing over een eventuele heropstart, wordt mogelijk pas in juni genomen.

Om het reizen te beperken, wil de NBA bij zo'n heropstart 1 of 2 veilige bubbels creëren waar alle wedstrijden dan zouden plaatsvinden. Eerder raakte al bekend dat daarvoor onder meer naar Disney World in Orlando gekeken wordt, maar ook Las Vegas is een optie.

"Het zou meer zekerheid bieden om op 1 of 2 plaatsen te herbeginnen. Het heeft geen zin om jullie van stad naar stad te laten reizen als er toch geen supporters zijn", zei Silver gisteren in een overleg met de spelers.

NBA-clubs hebben intussen ook de toestemming gekregen om spelers die geen symptomen vertonen van het coronavirus toch te testen. Dat was eerder verboden, omdat de prioriteit bij de zorgsector lag.

Daarnaast liet Silver de spelers ook weten dat ze het mogelijk zonder supporters zullen moeten stellen zolang er geen vaccin voorhanden is. Zo lijkt het momenteel waarschijnlijk dat er in 2020 al zeker geen NBA-basketbal meer zal zijn met toeschouwers.