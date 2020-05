Hamilton en Ricciardo popelen om te racen: "Het wordt gecontroleerde chaos"

Sinds de testritten in maart in Australië staan de F1-bolides geparkeerd in de garages van de renstallen. De eerste tien manches van het WK werden afgelast of geannuleerd, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Mogelijk wordt de GP van Oostenrijk op 5 juli het officiële begin van het seizoen.

Dat er, zeker de eerste maanden, geen publiek welkom zal zijn, aanvaardt Hamilton (Mercedes). "Het is beter dan niets. Maar het bezorgt me wel een leeg gevoel", zegt hij. "De fans maken de wedstrijd.

Wedstrijden afwerken zonder publiek lijkt voor Hamilton als "racen op een testdag". "Maar niemand van ons heeft al de kans gekregen om het volledige potentieel van zijn wagen te testen. Daar kijk ik wel naar uit", onderstreept de zesvoudige wereldkampioen.

Daniel Ricciardo (Renault) verwacht bij de start van het seizoen "een bepaalde vorm van chaos, hopelijk op een gecontroleerde manier". Sommige rijders zullen volgens de Australiër fouten maken omdat ze te gretig zijn.

"Je zal jongens krijgen die gewaagde inhaalmanoeuvres zullen proberen, en sommigen zullen zich misrekenen", vertelt hij op BBC Radio. "Ik ben er zeker van dat je een beetje vanalles zal zien. De rookies, de eerste- en tweedejaars, die zullen het een beetje meer voelen."