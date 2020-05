Goaltjesdief Kevin Vandenbergh gaat in 4e provinciale spelen

In het verleden maakte oud-international Kevin Vandenbergh het mooie weer bij onder meer Westerlo, KRC Genk en FC Utrecht.

4 jaar geleden streek Vandenbergh neer bij tweedeprovincialer SC Aarschot. En zijn neus voor doelpunten was hij daar duidelijk niet kwijt. In zijn eerste seizoen scoorde Vandenbergh in 30 matchen liefst 60 keer voor Aarschot.

Vandenbergh promoveerde naar 1e provinciale met Aarschot, waar hij zijn carrière leek af te sluiten. Maar K. Ramsel FC heeft de aanvaller toch nog weten te overtuigen om in 4e provinciale te komen spelen.

Ramsel (dat op 10 km ligt van Westerlo) is trouwens de geboorteplek van Kevins vader Erwin Vandenbergh, zesvoudig topschutter in de Belgische eerste klasse.