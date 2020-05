Belgische voetbalbond: "Principieel oneens met beslissing BAS over Moeskroen"

Het is de eerste keer dat de KBVB het BAS, het hoogste orgaan in het Belgische sportrecht en volgens het bondsreglement ook een erkend beroepsorgaan, op deze manier afvalt.

"We wachten de motivering van de beslissing af die we uiterlijk binnen 10 dagen van het BAS dienen te ontvangen om eventuele verdere stappen te overwegen. We zullen ondertussen geen verdere commentaar geven."

De Licentiecommissie gaf 2 redenen om geen licentie toe te kennen. Door de precaire financiële situatie was de continuïteit niet gegarandeerd én - belangrijker - de club zou in handen zijn van makelaars. Dat verhaal gaat al jaren mee, maar dit jaar zouden er duidelijke bewijzen zijn.



De Licentiecommissie van KBVB baseerde zich op mailverkeer uit juridische dossiers om te concluderen dat makelaars de touwtjes in handen hadden op Le Canonnier. Een onwettige praktijk die verschillende clubs in het verleden al meermaals aankaartten, maar Moeskroen kroop telkens door het oog van de naald.

Ook nu weer zette het BAS (het Belgisch Arbitragehof voor de Sport) de poort naar profvoetbal weer open voor Moeskroen, voor de 5e keer al in 6 jaar.