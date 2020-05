ATP-baas hoopt nog op tennis in 2020: "Nu alles afblazen, zou dom zijn"

Het internationale tennis werd begin maart stopgezet door het cornavirus en voor midden juli zal er al zeker niet meer getennist worden op topniveau. Grandslamtoernooien als Roland Garros en Wimbledon werden uitgesteld of zelfs helemaal geannuleerd, terwijl ook de US Open een vraagteken blijven.

"Maar het zou niet slim zijn om nu al alles af te blazen", vindt ATP-baas Andrea Gaudenzi. "Niemand weet hoe de komende maanden er zullen uitzien. Wij blijven optimistisch. Er wordt nagedacht over spelen achter gesloten deuren of oplossingen voor reisbeperkingen, maar voorlopig blijven die scenario's voor ons hypothetisch."

"We proberen telkens 6 tot 8 weken voor een toernooi te beslissen of het kan doorgaan. Zo staat er voor volgende week vrijdag een deadline om te beslissen over de toernooien in juli, na Wimbledon. Op 1 juni beslissen we over de toernooien in augustus. Dit systeem werkt voor ons. Verder vooruitdenken is gekkenwerk."

Het vele reizen waarmee tennis gepaard gaat, vormt een hinderpaal. "Het is voor ons moeilijker om de competitie te hervatten dan voor het voetbal bijvoorbeeld. Het is onwaarschijnlijk dat alle landen dezelfde reisvoorwaarden zullen hanteren", beseft Gaudenzi.

"Australië zit vandaag bijvoorbeeld in een compleet andere fase dan het Verenigd Koninkrijk. Kijk naar Zweden, waar ze een heel andere aanpak hebben gekozen. We zouden waarschijnlijk vandaag nog een toernooi in Zweden kunnen spelen. Maar kunnen er vandaag 100 spelers naar Zweden reizen? Nee. Dus dat is de uitdaging."