Astana verovert de eindzege in de virtuele Giro

Doordat de Giro uitgesteld is naar het najaar pakte de organisatie de voorbije weken uit met een virtuele editie.



7 etappes van het oorspronkelijke parcours werden in een ingekorte versie voorgeschoteld aan renners en rensters op de rollen. Elk team mocht per etappe 2 renners opstellen. De stand werd ook opgemaakt per team.

Astana veroverde op de eerste dag roze trui na een demonstratie van Aleksej Loetsenko. Die roze trui heeft de Kazachse formatie onderweg nooit afgegeven.

In de afsluitende tijdrit was er vandaag niemand opgewassen tegen Ineos-renner Filippo Ganna (die meereed voor de Italiaanse selectie).

Astana (met onder meer ook Fuglsang) stelde de eindzege veilig en kreeg op het virtuele eindpodium het gezelschap van Jumbo-Visma (op 49'57") en Androni Giocattoli (op 1u01'25").

Bij de vrouwen trok Trek-Segafredo in de eindafrekening aan het langste eind. Het Italiaanse nationale team eindigde daar 2e en Astana 3e.