"Wacht met kritiek leveren op het BAS totdat je de motivering bij de uitspraak weet"

Joris De Tollenaere is het niet eens met de kritiek op het BAS, dat Moeskroen een proflicentie toegekend heeft. "Volgens mij schort er niets aan de werking van het BAS", zegt De Tollenaere, die geregeld als arbiter in het BAS zit.

De Tollenaere: "Fantastische mensen bij het BAS"

Gisteren kreeg Moeskroen tot verbazing van velen toch nog een proflicentie van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Met alle kritiek vandien. "Persoonlijk vind ik de kritiek op het BAS een stukje overdreven", zegt oud-voetballer Joris De Tollenaere, die nu advocaat is en geregeld als arbiter in het BAS zit bij bepaalde zaken. "Ik doe enkel zaken die ingeleid worden op de Nederlandstalige rol. Het dossier van Moeskroen ken ik dus niet. Maar wat me gisterenavond enorm stoorde, was dat men zoveel amok maakte over de beslissing terwijl men op vandaag enkel maar weet dat de licentie is toegekend maar niet waarom."

Het BAS communiceerde gisteren enkel dat Moeskroen een proflicentie heeft gekregen. Maar de motivering ontbrak. "Het BAS had beter gewacht en de beslissing samen met de motivering gecommuniceerd", geeft De Tollenaere toe. "Maar laat ons nu met z’n allen rustig wachten en eerst eens lezen wat de motivatie van de 3 arbiters was om de licentie aan Moeskroen toe te kennen. Dan zal het misschien al een heel ander verhaal zijn." De Tollenaere heeft het er ook moeilijk mee dat hij en zijn collega's bij het BAS zo negatief afgeschilderd worden. "Ik las in de krant dat de mensen die in het BAS zitten, sukkelaars zijn. Dat verbaast me. Ik heb fantastische collega’s bij het BAS. Dat zijn grotendeels magistraten en advocaten met enorm veel ervaring."

"Zij nemen die taak erbij uit liefde voor de sport. Voor de vergoeding hoef je het niet te doen. Het is bijna gratis werken, je scheurt er bij wijze van spreken je broek aan. Het is dan niet plezant dat men daar in de pers zo zwaar uithaalt naar ons."

Ik las in de krant dat de mensen die in het BAS zitten, sukkelaars zijn. Ik heb fantastische collega’s bij het BAS. Dat zijn grotendeels magistraten en advocaten met enorm veel ervaring. Joris De Tollenaere

"Licentiemanager oordeelt vaak dat aangevulde dossiers perfect in orde zijn"

Moeskroen is de zoveelste in een lange rij die in beroep gaat bij het BAS en gelijk krijgt. Mogen we de beslissingen dan toch niet in twijfel trekken? "Volgens mij schort er niets aan de werking van het BAS. Ik heb dit jaar 3 licentiedossiers gedaan. Bij 2 daarvan is al een uitspraak geweest: Winkel Sport en Lommel." "Maar in de pers lees ik nergens dat de licentiemanager voor de zitting heeft gezegd dat het aangevulde dossier perfect in orde was van die 2 clubs." "Met andere woorden: die 2 clubs hebben de licentie niet gekregen van het BAS, maar van de licentiemanager (Nils Van Branteghem), die zijn akkoord heeft gegeven. De voetbalbond was dan uiteraard ook akkoord, waarbij wij als BAS zijnde enkel kunnen acteren dat er een akkoord is tussen de partijen om die licentie toe te kennen." "Dus voordat dat men zegt dat alle dossiers goedgekeurd worden door het BAS, moet men eerst eens filteren welke dossiers al in orde waren. Dan zal dat een heel andere verhouding zijn."

"Niet goed dat clubs tot 12 uur voor zitting stukken toevoegen"

Aan elke zaak bij het BAS werken 3 arbiters. 1 arbiter wordt gekozen door de verdedigende partij , 1 arbiter door de club en zij kiezen samen een arbiter als voorzitter. De Tollenaere geeft meer duiding. "Ik word ook vaak aangesteld door de clubs, maar dat wil niet zeggen dat ik daar zit als arbiter van de club. Uiteraard niet." "De arbiter aangesteld door de voetbalbond zit daar ook niet als arbiter voor de voetbalbond. Anders krijg je een 1-tegen-1-situatie en is het altijd de voorzitter die beslist." "Een dossier wordt behandeld door 3 arbiters, die individueel en onafhankelijk te werk gaan. En zij overleggen in consensus wat de beslissing zal zijn." "Maandag wordt de zaak-Roeselare besproken. Wij hebben uren gedebatteerd over wat de beslissing moet zijn. Het is niet zo dat wij in 5 minuten snel een beslissing nemen." Toch ziet De Tollenaere dingen die voor verbetering vatbaar zijn bij het BAS. "Clubs hebben tot 12 uur voor de zitting de tijd om stukken toe te voegen aan het dossier. Dat is bijzonder moeilijk werken voor een arbiter, die zijn dossier goed voorbereidt tijdens de dagen voor de zitting. Maar op de zitting zelf komt de club dan met andere stukken af."

Bekijk het interview met Joris De Tollenaere

"Misschien nadenken over arbitragecollege met beroepsrechters"

De Tollenaere gaat nog eens verder door op die aangevulgde dossiers. "Wat ik niet vaak lees in de krant, is dat het BAS een soort 2e zit is, maar dan met nieuwe kansen." "Dossiers die in april afgewezen worden door de voetbalbond, zijn absoluut niet dezelfde als de dossiers die ingediend worden voor het BAS in mei." "Daarnaast vind ik het interessant dat de licentiemanager op basis van het nieuwe dossier dat ingediend is bij het BAS ook nog eens zijn mening geeft." "Vanuit de nieuwe mening van de licentiemanager vertrekken we om de advocaten eventueel toe te laten om hun conclusies op te stellen en te laten pleiten op basis van de tekortkomingen die er dan nog zijn. Ze kunnen het BAS dan eventueel nog overtuigen dat wat de licentiemanager op dat moment meent, niet correct is." "Op zich is er volgens mij niets verkeerd met de werking van het BAS. Maar misschien moeten we er wel eens over nadenken om het BAS om te vormen tot een soort arbitragecollege met beroepsrechters." "Dan zouden daar voltijdse mensen zitten die enkel maar dat doen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld ook zetelen in de zaken van de voetbalbond over schorsingen en tuchtsancties. "Als speler vond ik het 20 jaar geleden al niet normaal dat je voor een schorsing naar de voetbalbond moest gaan, waar dan mensen zitten van andere clubs die over jouw lot oordelen. Trek dat dan daar weg en zet misschien alles bij die ene sportrechtbank die moet worden opgericht."