"Belgische voetbalclubs kunnen seizoen overleven zonder fans in stadion"

"Stadioninkomsten zijn in België natuurlijk heel belangrijk en goed voor ongeveer 20 à 25 procent van de omzet van de clubs. Maar volgens mij kunnen de clubs ook wel zonder die inkomsten", vertelt Thomas Peeters aan Sporza.

"Als je weet dat 55 à 60 procent van de omzet naar spelerslonen gaat, kan daar wel bespaard worden om het verlies aan stadioninkomsten goed te maken."

"Het is perfect mogelijk om een voetbalcompetitie te organiseren die rondkomt met 300 miljoen euro in plaats van 400 miljoen, al zal dat dan niet zijn aan dezelfde spelerslonen. Dat is de consequentie die we er dan moeten bijnemen."