Westerlo: "Clubs die volgens de regels werken, worden belachelijk gemaakt"

Zowel in 2016 als 2017 stapte Westerlo naar het BAS om de licentie van Moeskroen aan te vechten. Twee keer zonder resultaat. "Wij zijn dus goed op de hoogte van het dossier", schrijft de 1B-club op zijn website. "Met ontstentenis hebben we de beslissing van het BAS vernomen."

"We moeten nog wachten op de juiste context die tot deze beslissing geleid heeft, maar we kunnen alleen maar vaststellen dat dergelijke opeenvolgende beslissingen alleen maar tot het failliet van het licentiesysteem kunnen leiden en de werking van het BAS op de helling zetten."

Westerlo hekelt dat "werken volgens de regels niet wordt beloond" en dat "clubs die alle inspanningen wél doen volledig belachelijk worden gemaakt". De club denkt wel dat de waarheid aan het licht zal komen via andere gerechtelijke procedures.

"We zullen alles doen om dit te bewerkstelligen", zweert Westerlo. "Om de geloofwaardigheid van het voetbal te redden, hopen we in de bond en de Pro League bondgenoten te vinden."

Westerlo beraadt zich nu wat de volgende stappen worden. "Maar het zal voor andere ploegen intussen ook duidelijk zijn dat de licentiecontrole herbekeken moet worden."