Vlaamse voetbalclubs vragen snel duidelijkheid: "Gretig om te hernemen"

Als het van minister van Sport Ben Weyts (N-VA) afhangt , is vanaf 1 augustus competitievoetbal met maximaal 2.000 supporters opnieuw mogelijk. "Toen we dat lazen, waren we licht euforisch. Want het staat ons toe om de normale timing voor volgend seizoen aan te houden (het amateurvoetbal herneemt eind augustus, red.). En de amateurmatchen met meer dan 2.000 toeschouwers zijn eerder uitzonderlijk", aldus Van Craen.

Voetbal Vlaanderen wacht op groen licht, maar bereidt intussen een plan van aanpak voor. "We willen voorbereid zijn." De amateurcompetities in Vlaanderen en bij uitbreiding heel België zijn al langer gestopt. Dat is definitief.

"Bereiden protocol voor herstart voor"

"Wij stellen intussen alles in het werk om een protocol te ontwikkelen, zodat we klaar zijn voor een herstart. Ook zaalsporten worden nu betrokken bij het overleg, dus ook voor het futsal en minivoetbal zullen we een plan opstellen."

In eerste instantie zal bekeken worden of de jeugdvoetballertjes jonger dan 12 jaar vanaf 18 mei opnieuw mogen trainen in kleine groepjes en zonder fysiek contact. Voetbal Vlaanderen wil graag, al is het maar om de voetbalclubs een vooruitzicht te geven.

"Onze voetbalclubs zijn gretig om te hernemen. Daarom is duidelijkheid dringend nodig. We hopen dat naar Nederlands model de U12 mogen voetballen. Het besmettingsgevaar is daar toch een pak lager. Maar hernemen kan natuurlijk alleen als de volksgezondheid het toelaat. Het is aan de Nationale Veiligheidsraad en de experten om de veiligheid in acht te nemen."

Volgend week dinsdag staat een raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen gepland. "Daar zullen we al brainstormen, maar het heeft geen zin om een plan samen te stellen. Daarvoor moeten we wachten op de Nationale Veiligheidsraad van woensdag. Ik zal dus zelf voorstellen om beslissingen vooruit te schuiven."