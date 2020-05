Vlaamse roeibond zet samenwerking met de bondscoach stop

Basset kreeg donderdagavond het nieuws van het einde van de samenwerking, maar hij staat ook onder contract bij de Franstalige Liga. "Of ik wel verder ga bij de Franstalige liga, weet ik nog niet", vertelt Dominique Basset. "Voorlopig komt de beslissing enkel van de VRL, die de adviezen van Sport Vlaanderen opvolgt."

"Het is te vroeg om iets te zeggen over een eventuele verderzetting bij de Franstalige federatie (LFA). Die wil wel verder met mij, eventueel onder een andere vorm van samenwerking."

Basset nam in november 2013 de Belgische roeiers onder zijn hoede. Sindsdien behaalde Hannes Obreno in de skiff een vierde plaats op de Spelen van Rio in 2016 en wonnen Tim Brys en Niels Van Zandweghe in de lichte dubbeltwee de Wereldbeker. Vorig jaar plaatsten Brys en Van Zandweghe zich ook voor de Spelen van 2020 in Tokio, die intussen met een jaar werden uitgesteld.