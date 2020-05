Thomas De Gendt: "Ik voel nog altijd de pijn van de laatste kilometers op de Stelvio"

De Sporza Retro-uitzending van zondag zit in een roze jasje. Naar aanleiding van de uitgestelde Ronde van Italië - die pas in oktober gereden zal worden - wilde u dolgraag nog eens genieten van de monsterlijke aanval van Thomas De Gendt in 2012. "Ik zal zondag zelf zeker proberen te kijken. En er staan voldoende biertjes klaar", zegt de eeuwige aanvaller.