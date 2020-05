Standard-spelers krijgen een maand vakantie

"In overleg met de sportieve staf heeft de directie van Standard beslist onze eerste ploeg vanaf zaterdag 9 mei op verlof te sturen", zo klinkt het in een persbericht. "De spelers uit het buitenland mogen terugkeren naar hun land van oorsprong, op voorwaarde dat dat natuurlijk mogelijk is. De hervatting van de trainingen is voorzien op vrijdag 12 juni."

Na afloop van een samenkomst van de Nationale Veiligheidsraad besliste de regering afgelopen woensdag dat alle sportcompetities in België zeker tot 31 juli opgeschort blijven. Op vrijdag 15 mei buigt de Algemene Vergadering van de Pro League zich over de gevolgen en de modaliteiten van de stopzetting van de competitie, die nog bekrachtigd moet worden.