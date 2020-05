Moeskroen kruipt opnieuw door oog van de naald en mag ook volgend seizoen in 1A voetballen

Toch zette het BAS het licht op groen voor eersteklassevoetbal in Moeskroen. Voor de 5e keer in 6 jaar kruipt de club door het oog van de naald. Het is nu wachten op de motivering.

Maar vooral de vermeende invloed van makelaars kon Moeskroen opbreken. De voorbije jaren werd meermaals geopperd dat makelaars de touwtjes in handen zouden hebben bij Moeskroen, wat door de wereldvoetbalbond FIFA verboden is.

Eerder deze week heeft Moeskroen zich 4 uur lang verdedigd voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De club uit 1A moest eerst en vooral de precaire financiële situatie proberen uit te klaren, want volgens de Licentiecommissie van de voetbalbond is de continuïteit niet gegarandeerd.

Moeskroen: "Een juiste beslissing"

"Moeskroen verheugt zich over de juiste en gefundeerde beslissing van het BAS", klinkt het in een mededeling op de clubwebsite. "Het geleverde werk voor de toekomst van onze club is naar waarde geschat."

"We zijn erg blij met dit nieuws", vult voorzitter Patrick Declerck aan. "We hebben erg veel werk gestoken in het licentiedossier en in de toekomst van Royal Excel Moeskroen.

"We moeten het nog altijd stellen met een klein budget, maar we verdienen onze plaats in de hoogste afdeling, zelfs al zijn er die ons liever van het toneel zien verdwijnen."

"Moeskroen heeft niet de gewoonte om de moed op te geven", gaat de voorzitter voort. "Daarom wil ik iedereen bedanken die ons in deze moeilijke periode gesteund heeft. Voor hen blijven we ons inzetten."