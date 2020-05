Mbappé en Ben Yedder dollen: "Anders houden we de trofee om de beurt bij"

Kylian Mbappé en Wissam Ben Yedder scoorde in het stopgezette seizoen in Frankrijk allebei 18 goals, maar de spits van PSG had daar een pak minder matchen voor nodig dan zijn collega bij Monaco.

Om die reden werd Mbappé tot topschutter gekroond, maar dat wringt bij de laureaat een beetje. "Ik vind dat Wissam ook een trofee verdient voor zijn geweldige jaar, net zoals ze vorig seizoen gedaan hebben in de Premier League (Aubameyang, Salah en Mané deelden toen de prijs)."

Ben Yedder bedankt Mbappé voor die mooie woorden, maar hij heeft zelf ook nog een "alternatieve" oplossing: "Anders kunnen we de trofee elk om de beurt eens bijhouden", grapt hij.