Luka Jovic keert niet met corona maar met gebroken voet terug bij Real

Het eerste seizoen van Luka Jovic bij Real Madrid is er eentje om snel te vergeten. De Servische aanvaller maakte op zijn zachtst gezegd weinig indruk bij zijn schaarse invalbeurten.

Bij de start van de lockdown kwam Jovic dan ook nog eens negatief in het nieuws met zijn aanwezigheid op een verboden feestje. En daar komt nu dus een breukje in zijn voet, meer bepaald zijn rechterhiel, bovenop. Jovic was nog maar net terug in Spanje toen hij in de tuin van zijn Madrileense huis de breuk opliep. Bij de medische testen bij Real werd de diagnose bevestigd.

Jovic zal zeker enkele weken niet kunnen trainen en zal daarna ook nog eens zijn achterstand op zijn ploegmaats moeten wegwerken. Het lijkt dus erg onwaarschijnlijk dat hij erbij zal zijn als de Spaanse competitie op 20 juni (vermoedelijk) van start gaat.