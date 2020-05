Kyle Walker neemt Britse pers op de korrel: "Voel me niet meer veilig in mijn eigen huis"

"Ik ben onlangs door een van de moeilijkste periodes in mijn leven gegaan en neem daarvoor verantwoordelijkheid op. Nu voel ik mij echter lastiggevallen. Dit raakt niet enkel mij, maar ook de gezondheid van mijn familie en mijn jonge kinderen."

Op Twitter erkende Walker dat hij begrijpt een voorbeeldrol te spelen in de samenleving. "Maar het mag niet mijn hele familie schaden", liet hij optekenen.

Walker kwam begin april negatief in het nieuws toen hij in volle lockdown een feestje bouwde met een vriend en twee prostituees. Hij excuseerde zich daar toen voor. Deze week werd hij opnieuw in een negatief daglicht gesteld, omdat hij zijn familie was gaan bezoeken en daarbij geen sociale afstand hield.

"Ik ben ook maar een mens met gevoelens"

"Het ging naar mijn zus om haar een cadeautje te geven, maar ook omdat ze een van de weinige mensen in mijn leven is die ik kan vertrouwen. Zij wou me een knuffel geven om te tonen dat ze van mij houdt. Moet ik haar dan wegduwen?"

"En ook voor mijn ouders zijn de voorbije maanden heel zwaar. Wat hebben mijn zus en ouders gedaan dat hun privacy wordt geschonden door fotografen die mij tot bij hun huizen achtervolgen?



"Ik heb constant het gevoel gevolgd te worden. Ik voel mij zelfs niet veilig in de beslotenheid van mijn eigen huis, waarom zouden zij dat ook moeten voelen? Wie verdient dat?"



"Ik besef dat ik als profvoetballer een rolmodel ben en verantwoordelijkheid draag. Maar wie houdt rekening met mijn gevoelens? Ikvraag de pers: wanneer is genoeg genoeg?"

"Wie houdt in een tijd dat begrijpelijkerwijze de focus op Covid-19 ligt, rekening met de mentale gezondheid? Een ziekte die voor iedereen verschillend is. Ik ben een mens en voel ook pijn en verontwaardiging, zoals iedereen."

"Als profvoetballer in de publieke ruimte ben ik daar niet immuun voor. Het is betreurenswaardig, maar het voelt alsof mijn leven onder de loep wordt genomen zonder enige context."

"Ik begrijp dat er mensen zijn die verontwaardigd of boos zijn, maar het was belangrijk dat ik een beter inzicht in mijn leven gaf. Bedankt om de tijd te nemen om mijn gevoelens te horen."