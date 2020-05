Jago Geerts kan weer op de crossmotor trainen: "Ritme opdoen"

In het WK motorcross zijn in 2020 nog maar 2 van de 20 geplande races gereden, daarna viel alles stil. Geerts, die won in Groot-Brittannië en derde werd in Nederland, was dan ook blij dat hij na 2 maanden opnieuw op zijn motor kon stappen.

Alle motorcrossers zitten natuurlijk in hetzelfde competitieschuitje, maar zijn Deense WK-rivaal Thomas Olsen traint al veel langer op de motor. "In Denemarken zijn de omlopen al enkele weken open", bevestigt Geerts. "Maar ik weet niet of dat een voordeel is voor hem, want de wedstrijden gaan de eerste 2 maanden zeker nog niet beginnen. Ik denk dat ik die achterstand wel kan inhalen."

"Maar ik mag nu ook nog niet te veel doen. Het is nog niet de bedoeling dat ik nu al in vorm ben. Ik train gewoon rust verder en nu de circuits weer opengaan, kan ik ook weer wat met de motor trainen om weer motorritme op te doen en het -gevoel te onderhouden."

Het was wel balen dat het seizoen zo plots afbrak. "De eerste 2 GP's gingen heel goed en ik ben nog in strijd om de titel. Ik wil zo snel mogelijk weer voortdoen met het seizoen, maar het is afwachten hoe de situatie vordert. Het maakt voor mij niet zo veel uit of we in de zomer of in de herfst weer beginnen."

De jongeling blijft erg rustig bij de onderbreking: "Ik ben al blij dat ik weer kan trainen, we zien wel hoe het voortgaat."