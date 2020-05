Is volleybal in deze coronatijden de gevaarlijkste sport?

Ook Dominique Baeyens, afscheidnemend bondscoach bij de Red Dragons, kreeg de conclusies van de studie onder ogen.

"Ik heb gemengde gevoelens. Ik zou graag de argumentatie willen kennen waarom volleybal op de eerste plaats stond."

"Mijn gezond verstand doet me inderdaad beseffen dat we indoor met veel spelers op een kleine ruimte sporten en dat de bal via de handen van de ene speler naar de andere gaat."

"Maar waarom staan wij op de weinig benijdenswaardige eerste plaats? We mogen ons daar niet op blindstaren."