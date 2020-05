Historisch shirt van Willem II verkozen tot Mooiste Voetbalshirt van Nederland

Alle clubs die in de Eredivisie gespeeld hebben, mochten hun fans sinds het begin van de maand laten stemmen op het mooiste shirt van hun vereniging. Per club kreeg je zo een top 3 waaruit een jury een winnaar mocht aanwijzen.

Dat werd uiteindelijk het shirt van Willem II uit de periode 1958 tot 1967. Uiteraard nog zonder reclame erop en met de nog altijd bekende kleuren van de club uit Tilburg in eenvoudige verticale strepen. Een retro-kraagje met knoopjes maakt het helemaal af.

"Het is bijzonder in zijn eenvoud, het overstijgt alle tijdperken", was het oordeel van de vakjury. Willem II haalt het van grootmachten Feyenoord (het Cruijff-seizoen 1983-1984) en Ajax (1969-1973).