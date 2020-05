Geen Europese kampioenschappen paardensport volgend jaar

Het is praktisch onmogelijk om volgend jaar het EK jumping, dressuur en eventing te organiseren. De kampioenschappen stonden net na de Olympische Spelen in Tokio (23 juli - 8 augustus 2021) op het programma en die evenementen zijn niet met mekaar te combineren, oordeelt de FEI.

Het EK jumping en dressuur had in de Hongaarse hoofdstad Boedapest moeten plaatsvinden, het EK eventing was gepland in de Franse plaats Le Pin-au-Haras.

Vorig jaar oogstten de Belgen veel succes in Rotterdam. De jumpingploeg won de teamcompetitie, Jos Verlooy (Igor) deed er individueel een bronzen plak bovenop.