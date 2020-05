Franky Van der Elst: "We zijn inderdaad op stap geweest na de 3-0 in Dortmund"

Gisteren werd Franky Van der Elst door Filip Joos uitgeroepen tot man van de match in het mirakel tegen Borussia Dortmund in 1987. Wij belden hem op. "Ik vond het wel tof om mezelf nog een keer bezig te zien op een moment waarvan je weet dat het een goeie periode was."

"Ik wist wel dat het een goeie match was van mij. Filip vond me de man van de match, maar iedereen was goed. Ik moet er niet flauw over doen, het was fijn dat te horen. Ik had ook al berichtjes van Filip en Wesley gekregen voor de uitzending."

"Dit was ook het seizoen dat ik door Houwaert van de verdediging naar het middenveld was gezet en dat liep van in het begin goed. Maar dat was niet het geval in de eerste helft tegen Dortmund. Ik was nog maar net terug uit blessure en ik had last van zware benen."

"Ik was geblesseerd geraakt in Belgrado en miste de return. In Dortmund zat ik wel op de bank, omdat Dennis van Wijk een blessure had opgelopen in de opwarming. Dat was dus eigenlijk niet de bedoeling, mijn schoenen lagen nog in het hotel. Ik ben dan ingevallen op de schoenen van Dennis."