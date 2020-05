FOTO: Tottenham-spits Son beëindigt militaire dienst met onderscheiding

De 27-jarige Son, in het dagelijkse leven spits in het team van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, schoot ook in het drieweekse militaire trainingsprogramma met scherp.

Het schieten bleek immers zijn beste onderdeel. Verder blonk hij uit in alle onderdelen van de militaire opleiding.

In principe had hij de verplichte dienstplicht van bijna 2 jaar moeten volmaken, maar daar ontsnapte de topvoetballer aan dankzij de gouden medaille die hij in 2018 met Zuid-Korea won op de Aziatische Spelen in Indonesië. Dit militaire kamp volstond. Son moet zijn militaire basisdienst wel nog aanvullen met ongeveer 500 uren gemeenschapsdienst.

De verplichte militaire dienst levert het grootste deel van de soldaten in Zuid-Korea, waar het leger in totaal bestaat uit zo'n 600.000 soldaten. Zij houden Noord-Korea, met 1,3 miljoen soldaten, nauw in het oog. De Koreaanse oorlog (1950-1953) werd immers nooit officieel beëindigd met een vredesverdag. Formeel gezien zijn beide landen dan ook nog steeds in staat van oorlog.