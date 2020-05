Extra Time over dubbele petten in Belgisch voetbal: "Een neutrale persoon kan zelf beslissen"

"Dat komt altijd naar boven als er discussies of conflictsituaties zijn. Als je dat wil vermijden, dan moet je dat oplossen op een moment dat het rustig is. Nu is het niet het moment. Het probleem is dat je iemand moet vinden die de juiste competenties heeft en niet uit een voetbalclub komt of een voetbalclub leidt."

"Hun eigen club echt benadelen gaan ze niet doen", zegt Gert Verheyen. "Maar ik geloof niet dat Bayat of Croonen hun eigen club gaan bevoordelen. Het probleem van die dubbele petten is dat ze door benadeelden altijd beschuldigd zullen worden van belangenconflicten."

"De situatie is niet ideaal, maar ik steek wel mijn hand in het vuur voor de drang van Peter Croonen om eerlijk te zijn", zegt Filip Joos. "Die mens is gewoon zo. Maar af en toe zal hij natuurlijk ook gewrongen zitten."

"Het is een gebrek aan vertrouwen in elkaar"

"Je kunt me niet wijsmaken dat er niemand in België is die dat niet aankan", pikt Peter Vandenbempt in. "Het probleem is dat als zulke mensen beslissingen gaan nemen die bepaalde clubleiders niet zinnen, dan worden ze onder druk gezet en eruit gezet. Terwijl het in bijvoorbeeld de Premier League wel kan."

"Het plezierde mij dat Ivan De Witte in De Tribune ervoor pleitte om die dubbele petten aan te pakken. Want als je zoals Croonen nu op zoek gaat naar een compromis, en oren hebt naar een voorstel van anderen, maar binnen je eigen club hebben ze een andere mening, dan zit je in een heel moeilijke situatie. Dat moet je proberen te voorkomen in de toekomst."