Directeur topsportschool: "Volleybalwedstrijden zijn niet voor morgen of overmorgen"

Vanaf 18 mei gaan de scholen weer open, maar de heropstart gebeurt in fases.

Ook bij de topsportschool volleybal in Vilvoorde kunnen ze de draad niet gewoon oppikken.

"Al hadden we gelukkig geanticipeerd op de lockdown van begin maart", legt directeur en ex-bondscoach Dominique Baeyens uit.

"Het was duidelijk dat we na de krokusvakantie in een speciale situatie zouden terechtkomen. We dachten dat de scholen zouden sluiten en we wilden de leerlingen voorbereiden."

"We hebben programma's opgemaakt die ze thuis konden volgen, de trainers hebben filmpjes gemaakt van oefeningen en de leerlingen hebben ook materiaal meegekregen. We hadden daar dus al een aanpassing gedaan."

"Tijdens de lockdown zijn we ook creatief geweest en de trainers hebben mij soms verbaasd. Met videoverbindingen werden fysieke en technische trainingen gegeven."

"Er wordt dus goed getraind, weliswaar in de tuin. Al merken we ook dat de leerlingen het niet eenvoudig hebben. Het weegt door. Niet vergeten: dit is een teamsport. Ze zijn het gewoon om te trainen in groep."