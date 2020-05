Dimitri Van den Bergh sneuvelt net als Kim Huybrechts in groepsfase PDC Home Tour

Van den Bergh (PDC 28), die momenteel in Engeland in Mendham verblijft waar ook de Schot Peter Wright woont, was in zijn eerste wedstrijd met 5-1 meer dan een maatje te groot voor de Tsjech Karel Sedlacek (PDC 110).

In zijn tweede wedstrijd moest de tweevoudige jeugdwereldkampioen het opnemen tegen de Engelsman Rob Cross, de wereldkampioen van 2018, die het uiteindelijk met 5-4 haalde.

In zijn laatste wedstrijd botste Van den Bergh op een subliem spelende William Borland (PDC 104), die zijn beste wedstrijd uit zijn loopbaan neerzette. Zo lukte de 23-jarige Schot maar liefst drie 11-darters en een gemiddelde van 103.80 per drie darts voor een 5-3 overwinning.

"In mijn eerste wedstrijd liep het vlot", verklaarde Van den Bergh. "Tegen Rob Cross heb ik echter een pak kansen gemist, wat echt teleurstellend was. In mijn derde wedstrijd was Borland gewoon de betere speler." Eerder haalde ook Kim Huybrechts de hoofdtabel niet.