Chinese voetbalcompetitie begint in juni wellicht zonder enkele buitenlandse vedetten: "Kunnen niet blijven wachten"

"Zodra we klaar zijn met de bestrijding en controle van het virus, gaan we de competitie opstarten. Dat zal wel nog achter gesloten deuren zijn."

"Dit is echt een dilemma voor ons", reageerde Chen Xuyuan, de voorzitter van de Chinese voetbalbond, bij de publieke omroep CCTV. "Volgens onze informatie is een derde van de buitenlandse spelers en trainers nog niet teruggekeerd. We houden hier rekening mee, maar we kunnen niet wachten tot iedereen terug is om te starten. Dat zou voor bepaalde clubs oneerlijk zijn."

Marouane Fellaini (Shandong Luneng) keerde eind maart wel opnieuw terug naar China, waar hij besmet bleek maar ondertussen hersteld is. Ook Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) zette in die periode opnieuw voet op Chinese grond.

Kampioen Evergrande en Beijng Guoan het felst benadeeld

In China ontstond de coronacrisis, meerbepaald in de regio rond Wuhan. Er waren meer dan 82.000 besmettingen en bijna 5.000 doden. Na het virus onder controle te hebben gekregen verboden de Chinese autoriteiten eind maart buitenlanders de toegang tot het land. Zelfs personen met geldige visa en werkvergunningen werden geweigerd.

"Plan A, plan B en plan C"

De bond smeedde een aantal plannen: "Plan A is om het seizoen af te ronden met 30 speeldagen. We hebben een plan B als de liga van eind juni tot december loopt en een plan C voor nog een latere opstart", aldus preses Chen.

"Als we maar 4 maanden hebben, dan zouden we de 16 teams in 2 groepen kunnen opdelen en in 2 fases de kampioen en de degradaten bepalen."

De matchen in het eerste deel van het seizoen zijn natuurlijk zonder publiek, maar geleidelijk zou dat wel mogen komen.

De bond had ook een voorstel om alle profclubs de toelating te geven om de lonen van de spelers en de coaches tot 50 procent in te perken om de financiële gevolgen van de coronacrisis tegemoet te komen. Die vermindering zou met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot een week voor de seizoensstart gelden.