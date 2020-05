BAS is Patro Eisden weer gunstig gezind: licentie voor 1e amateur is toch binnen

Patro Eisden is de club van trainer Stijn Stijnen en de flamboyante eigenaar Salar Azimi. Ook vorig jaar moest de club via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) passeren om een licentie te krijgen.

Dit seizoen zette Patro Eisden hoog in, door net als onder meer Lierse-Kempenzonen en Deinze een licentie voor 1B aan te vragen. Maar de Licentiecommissie gaf Patro zelfs geen licentie voor de amateurklassen.

Achterstallige RSZ-bijdragen en onbetaalde bedrijfsvoorheffing deden de club in eerste instantie de das om. In plaats van een promotie naar 1B loerde een degradatie naar de 2e amateurklasse om de hoek. Uiteindelijk komt Patro via het BAS toch weer uit waar het begonnen is: in de 1e amateurklasse.