Zuid-Korea veroordeelt shorttrackkampioen voor seksuele intimidatie

De Zuid-Koreaanse shorttracktopper Lim Hyo-jun, goed voor goud op de Olympische Spelen voor eigen volk in Pyeongchang in 2018, heeft van een rechter in Seoel een boete en therapie voorgeschreven gekregen wegens seksuele intimidatie. De 23-jarige schaatster trok voor de ogen van enkele teammakkers de broek van een vrouwelijke collega naar beneden.