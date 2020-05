"Zoals het er nu voor staat, hopen we zelfs op Memorial met publiek"

Voorlopig zijn massa-evenementen verboden tot eind augustus. "Er zijn nog geen evenementen afgelast na 31 augustus en aangezien wij op 4 september gepland staan, lijkt het me logisch dat we optimistisch zijn", zegt Wilfried Meert.

"Zoals het er nu voor staat, denk ik dat de Memorial zeker zal doorgaan, we weten alleen niet onder welke vorm. We houden met twee scenario's rekening: ofwel zonder publiek, ofwel met een gelimiteerd aantal toeschouwers."

"In een stadion met 50.000 plaatsen, kan je zonder problemen 10.000 mensen gespreid onderbrengen. Ook als het zonder publiek moet, staan we daarvoor open. De mensen snakken naar wat live-sport op tv. We hebben al gepolst of de VRT de aangepaste meeting wil uitzenden, en kregen een volmondige ja."