Thierry Henry vol lof over Kevin De Bruyne: "Hij is van een andere planeet"

Thierry Henry sloeg vandaag in The Football Show van Sky Sports een praat met Jamie Redknapp, zelf ook ex-voetballer. Toen het onderwerp Kevin De Bruyne werd bovengehaald, begon Henry de superlatieven kwistig rond te strooien.

"Het is gewoon belachelijk waar wij allemaal getuige van zijn. Ik hoop dat de mensen in het voetbal beseffen dat dit niet normaal is", steekt Henry van wal.

"Zijn hersenen zijn ergens anders, het is gewoon onwaarschijnlijk. Toen ik met hem mocht samenwerken (Henry was enkele jaren assistent-coach bij de Rode Duivels) merkte ik dat je hem gewoon moet laten spelen, want als je probeert te begrijpen wat hij aan het doen is, krijg je een punthoofd. Hij is van een andere planeet."

Henry is nog altijd recordhouder van het meest aantal assists in 1 seizoen in de Premier League, namelijk 20. De Bruyne was goed op weg dat record aan diggelen te schieten dit seizoen. "Ik had hem er al een paar keer mee geplaagd bij de nationale ploeg en hij zei dan: "Ooit komt het ervan." Na de testimonial van Vincent Kompany zei hij mij: "Dit jaar neem ik je te grazen!" En ik zei: "Ik denk het ook, want je bent ongelooflijk."