The Times: "Tot eind juli dagelijks 3 à 4 matchen in Engeland"

Volgens The Times is het de bedoeling om vanaf 12 juni opnieuw te gaan voetballen achter gesloten deuren. Tot eind juli zouden er dagelijks 3 à 4 wedstrijden gespeeld worden in de Premier League en The Championship, de Engelse tweede klasse.

De mogelijke competitiehervatting zal sowieso gepaard gaan met stevige gezondheidsmaatregelen. The Times weet ook dat nagenoeg alle wedstrijden live (en meestal gratis) op televisie uitgezonden zullen worden, zodat fans hun club toch kunnen volgen. De vrees bestaat dat anders te veel supporters de matchen in groep zullen willen bekijken.

De Premier League wil maandag de knoop doorhakken over een mogelijke competitiehervatting. Er moeten nog 92 wedstrijden afgewerkt worden.