Standard verbreekt de contracten van Orlando Sa en Luis Cavanda

Luis Pedro Cavanda is geen speler meer van Standard. De flankverdediger paste al een tijdje niet meer in de plannen van trainer Michel Preud'homme na enkele aanvaringen en mindere prestaties.

De rechtervleugelverdediger streek in de zomer van 2017 neer op Sclessin, de club waar hij ook een deel van zijn jeugdopleiding kreeg. Standard huurde Cavanda in het eerste seizoen van Galatasaray en nam hem in de zomer van 2018 definitief over van de Turkse topclub.

Cavanda kwam de vorige twee seizoenen tot zestig officiële duels voor Standard, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf. Vanaf begin 2019 kwam hij nog slechts sporadisch aan bod. Zijn laatste duel voor de Rouches dateert van 5 mei 2019. Dit seizoen kwam hij niet meer in actie bij Standard.