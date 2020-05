Sportbonden tevreden met "plan-Weyts": "Er is nu een perspectief"

"De meeste sporten hebben nu een redelijk perspectief. Er is rekening gehouden met de ernst van de situatie, maar er is ook een opening om opnieuw te kunnen sporten."

"Het was een open discussie. Alle voors en tegens voor elke fase zijn afgewogen. We zijn tevreden met de consensus die weg nu hebben, al moet dit wel nog goedgekeurd worden."

Lode Grossen is als voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en algemeen manager van de Gymfed intensief betrokken geweest bij de gesprekken over het "plan-Weyts" .

Plan in fases

In het plan dat op tafel ligt, zouden de sportactiviteiten vanaf 1 juli weer opgestart mogen worden. "Iedereen was het er ook over eens dat het nog te vroeg is voor competitie, daar was geen discussie over. Maar als er weer getraind kan worden, dan is er toch al vooruitgang."

Vanaf 1 augustus zouden er dan wel weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden, weliswaar kleinschalig. "Hoe die er zullen uitzien, dat moet nog uitgemaakt worden. Elke sport maakt zijn eigen protocol, velen zijn daar al mee bezig."

Vanaf 1 september zou er dan weer meer publiek, tot maximaal 2.000 toeschouwers, toegelaten mogen worden. "We hopen uiteraard dat dat kan, maar ik heb geen idee hoe realistisch dat is. Daar kunnen we nu niets zinnigs over zeggen."

De bal ligt nu in het kamp van de GEES en de Veiligheidsraad. "Ze hebben ons beloofd het plan te bestuderen en volgende week met een advies op de proppen te komen. Ook de beslissing over de sportkampen moet door hen genomen worden, samen met de jeugdkampen."