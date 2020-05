Romain Bardet: "Met deze kalender zou ik graag Ronde van Vlaanderen rijden"

Door de wereldwijde coronacrisis is de hele seizoensplanning van Romain Bardet (AG2R La Mondiale) in rook opgegaan. De Franse klimmer wilde dit jaar oorspronkelijk de Giro rijden en de Tour, waar hij elk jaar startte sinds 2013, links laten liggen.

Op dat plan kwam hij vorige maand al terug. Nu wil hij naast de Tour ook eens zijn kans wagen in de kasseiklassiekers. "Ik wil in mijn carrière heel graag eens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden. In een normaal seizoen is dat niet mogelijk, want dan bereid ik me in het voorjaar voor op de Tour. Met het huidige programma zou het wel mogelijk zijn."

"Ik zal keuzes moeten maken, want de klassiekers vallen tijdens de Giro en Vuelta. En ik moet ook rekening houden met de wensen van het team, maar persoonlijk start ik liever eens in de klassiekers. Het zullen ongetwijfeld unieke wedstrijden zijn, met een nat en vettig wegdek eind oktober."

Of Bardet dan aan de start staat als kopman bij AG2R of als superknecht voor Oliver Naesen, valt nog af te wachten. In de Tour start Naesen steevast als "chaperon" voor Bardet in de vlakke etappes.