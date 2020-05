Programma van Europese Kampioenschappen in 2022 kan nog uitgebreid worden

De organisatoren laten weten dat er met de Münchense gemeenteraad een akkoord is om drie of vier sporten aan het programma toe te voegen. Het gaat om beachvolleybal, klimmen, kanovaren en tafeltennis. Naar verwachting zal de knoop eind mei doorgehakt worden.

"Ik ben erg tevreden dat het programma van de Europese Kampioenschappen diverser dan voorzien kan worden", reageerde Dieter Reiter, burgemeester van München.

"Precies 50 jaar na de Olympische Spelen van 1972 kunnen we uitkijken naar een waardig verjaardagsevent."

In de zomer van 2018 vonden de eerste Europese Kampioenschappen plaats. In Glasgow gingen tegelijkertijd de EK's in het zwemmen, wielrennen, golf, turnen, roeien en triatlon door. In Berlijn werd het EK atletiek afgewerkt.

De Belgische delegatie behaalde in alle sporten samen liefst 19 medailles.

Voor 2022 werd geopteerd de Europese Kampioenschappen in slechts één stad te laten doorgaan.