Okapi Aalstar en vrouwenploeg DBC Osiris Aalst slaan handen in elkaar

"De hoofdreden om deze samenwerking aan te gaan is de ambitie om in Aalst een totaalproject basketbal te realiseren, zowel voor vrouwen als voor mannen, vanuit één visie. Samen wordt de Okapi-Osiris-familie een bijzonder sterke club met samen 27 ploegen, waarvan 7 seniorenploegen en 20 jeugdploegen."

De beide stamnummers blijven behouden, maar in de praktijk worden alle voordelen van een fusie toegepast. Zo komt er nauwelijks een jaar na de herstructurering bij Okapi Aalstar opnieuw een verschuiving. "DBC Duopaint Osiris Aalst komt in het Forum spelen en zal zijn naam ook wijzigen naar DBC Osiris Okapi Aalst", aldus beide teams. Het vrouwenteam zal een vernieuwd bestuur krijgen met ook Okapi-bestuursleden.

Het gaat niet om een fusie, benadrukt de mededeling, maar wel een verregaande samenwerking. "Het mannenbasket in het Forum en het vrouwenbasket in de Burcht, zo was het al tientallen jaren. Twee gedreven clubs die eigenlijk perfect complementair zijn, hebben elkaar nu gevonden", opent de mededeling.

"Eersteklasser zonder vrouwenbasketbal leek ons gemis"

"Reeds van bij de start van het nieuwe bestuur vorig jaar, vonden we dat er iets miste in het Forum", legde Peter Venneman, de algemeen manager van Okapi Aalstar, uit. "Als eersteklasser geen vrouwenbasketbal aanbieden leek ons een gemis. We zijn dan ook verheugd dat deze samenwerking met Osiris kan gerealiseerd worden. Liever een Aalsterse samenwerking dan eentje erbuiten."

"De synergievoordelen die kunnen gerealiseerd worden zijn zeer groot: het toegenomen professionalisme kan gedeeld worden, maar ook op administratief, sportief en menselijk vlak zie ik hier veel opportuniteiten."

"Okapi wordt een club van ongeveer 300 spelers, een noodzakelijke en logische schaalvergroting. Maar eentje op mensenmaat en met mensen die van bij de start dezelfde doelstellingen beogen."

Ook Stijn Steppe, de voorzitter van Osiris Aalst, was verheugd. "Dit is een unieke kans voor Osiris om een grote stap voorwaarts te zetten. We zaten met het bestuur van Okapi direct op één lijn. Zo werd het behoud van Osiris in de naam zelfs aangemoedigd. En aangezien we in de Burcht de komende 2 jaar niet meer kunnen spelen, kunnen we ons geen betere zaal dan het Forum wensen. We gaan nu contacten leggen met al onze stakeholders zodat de overstap voor iedereen naar het Forum vlotjes verloopt."