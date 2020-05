Minister heeft stappenplan: "Vanaf 18 mei sport voor -12-jarigen"

"We hebben dezelfde aanpak proberen te volgen zoals bij het onderwijs", opent Weyts zijn betoog. "We probeerden zelf onze verantwoordelijkheid te nemen en samen met de sector een plan op tafel te leggen. Dat gedetailleerde voorstel is tot mijn spijt uitgelekt", betreurt Weyts.

"Ik denk dat het belangrijk is dat we doof zijn gebleven voor de lokroep van verschillende federaties en clubs die voor zichzelf een apart traject en scenario zagen. In plaats van een aparte regeling voor elke sport hebben we 1 duidelijke logica gehanteerd. Het doet er niet toe welke sport je beoefent, maar hoe je die beoefent. Op die manier kunnen we per fase aanduiden hoe er veilig gesport kan worden."

"Het plan is heel gefaseerd en we hebben in eerste instantie ook gekeken naar diegene die een mindere stem hebben in het debat: de kinderen. Als het van ons afhangt, zullen zij als eersten genieten van een versoepeling van de maatregelen."

Want de NVA-politicus benadrukt dat het plan nog maar een advies is.