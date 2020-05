Maaseik stelt jonge Noor Espeland voor: "Wissel op de toekomst"

Oskar Espeland werd de voorbije 2 seizoenen uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Noorse competitie. De receptie-hoekspeler, geboortejaar 2001, was vlak voor de coronacrisis al enkele dagen op stage in Maaseik. Daar kon hij de club overtuigen.

"We gaan een soort toekomstcontract met hem aan. We zien Oskar als een wissel op de toekomst, als een ruwe diamant waar nog wat slijpwerk aan is, een investering. Volgend seizoen zullen hem misschien niet zo veel zien opdraven in het A-team, maar we hopen dat dit slechts een kwestie van tijd is."