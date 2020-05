Kijk vanavond naar Sporza Retro Europees voetbal: "Je ontdekt altijd nog iets"

"We gaan 4 weken lang terugblikken op een aantal Europese voetbalmatchen", legt Karl Vannieuwkerke uit. "Elke avond is er één match met een Belgische

ploeg en een match zonder een Belgische ploeg. Telkens brengen we een ruime samenvatting en in de studio laten 2 analisten hun blik daarop schijnen."

"Dat is fijn, want je blikt terug op een totaal andere periode in het voetbal en dan zie je die evolutie. Je ziet hoe het voetbal echt veranderd is, zoals de terugspeelbal op de keeper die de bal nog in zijn handen mogen pakken. We gaan proberen om wat gebroken voetbalharten te verwarmen."

"Deze week komen Filip Joos en Wesley Sonck langs, volgende week is het aan Frank Raes en Gert Verheyen. Die mannen hebben al heel wat Europese matchen gezien te hebben. Die matchen zitten meestal wel in je geheugen, maar toch ontdek je ook nog iets."

"Zo dronken de spelers van Club in 1987 iets tijdens de pauze van de verlengingen: nu zijn dat sportdranken, toen was dat gewoon gele limonade. Dat zijn echt wel leuke momenten. Sinds die match zijn er ook heel wat generaties voetbalfans bijgekomen die die match misschien nog niet gezien hebben. Het was legendarisch."