Ineos-ploegleider Knaven: "Met de benen van de Ruta del Sol naar de Tour"

"Het voordeel is dat 25/10 de slotdag van de Giro is en dan heb je misschien geen 3 ploegleiders meer nodig in Italië. Maar het wordt interessant."

"We hebben 6 ploegleiders. Normaal gaan we met z'n drieën naar een grote ronde en sturen we 2 ploegleiders naar een klassieker. Dat past ook al niet."

"Het is veel", lacht Ineos-ploegleider Servais Knaven als naar zijn mening over de nieuwe wielerkalender wordt gevraagd. "Alle grote en belangrijke koersen zitten in ruim 2 maanden gepropt."

"Met de benen van de Ruta del Sol naar de Tour"

Voor rondeploeg Ineos is de Tour de France uiteraard dé afspraak, ook in het coronajaar 2020. "Het is altijd het plan geweest om Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal naar de Tour te sturen. Er is nog niets 100 procent beslist, maar met die insteek zitten we nog altijd in ons hoofd."

En dan is er nog Richard Carapaz, de winnaar van de Giro in 2019. "Voor hem is de situatie een beetje anders. De Tour is 2 maanden opgeschoven ten opzichte van de oorspronkelijke datum, de Giro 5 maanden. Voor hem ziet het er dus wat anders uit. Mentaal is dat een stuk zwaarder."

Is er overigens nog voldoende voorbereidingstijd op het nieuwe seizoen? "Toch wel", oordeelt de Nederlandse ploegleider.

"Het is een soort winterperiode, maar je zult met de benen die je normaal in de Ruta del Sol hebt nu naar een topwedstrijd als de Tour gaan. Het positieve is dat dit voor iedereen gelijk is. Iedereen zal hardheid en ritme missen."

Ook hoogtestages zijn onzeker. "Alle ploegen zullen dat intensief bekijken. Niemand weet wat er over 2 weken mogelijk is, laat staan eind juni. Je moet heel veel scenario's bedenken en als het moment daar is, dan moet je een van die scenario's uitvoeren."