Hoe ze in Duitsland weer kunnen voetballen: in lege stadions, met uitgebreide testen en met ontsmette ballen

In ons land rolt er tot en met 31 juli geen bal, in Duitsland pikken ze volgende week zaterdag de draad weer op in de eerste en de tweede afdeling van het profvoetbal. "Bijna alle clubs waren het daarmee eens", vertelt ARD-commentator Holger Dahl. "Alleen over de datum was er wat discussie. Werder Bremen (de ex-club van Kevin De Bruyne, red) was bijvoorbeeld liever een week later begonnen, omdat ze de voorbije weken onvoldoende hebben kunnen trainen."

Spelers worden 2 keer per week getest

Om te kunnen voetballen, moeten de spelers zich 2 keer per week uitvoerig laten testen op het coronavirus. Holger Dahl: "Daar was aanvankelijk wat kritiek op, uit vrees voor een tekort aan tests voor de ziekenhuizen, maar dat vormt ondertussen geen probleem meer. De coronatesten voor de Bundesliga worden ook betaald door de voetbalwereld zelf." En als een speler positief test? "Dan gaat die in quarantaine en worden ook de andere spelers weer getest", weet Dahl, "maar alleen de speler, de begeleider of de coach die het virus draagt, moet in afzondering, niet het hele team." Het is niet zo dat de competitie dan meteen is afgelopen. "Neen", antwoordt de voetbalcommentator van de ARD. "Zolang clubs over voldoende spelers beschikken - en de kernen zijn ruim in Duitsland - moeten ze de wedstrijden afwerken." "Daartoe hebben ze zich ook geëngageerd, want ze willen het seizoen absoluut afwerken. Enkel de deelstaten kunnen daar nog anders over beslissen als de volksgezondheid in gevaar komt."

Geisterspiele: wedstrijden zonder publiek

De wedstrijden in Duitsland vinden plaats in lege stadions, zonder publiek. Geisterspiele of spookmatchen noemen onze oosterburen zulke wedstrijden. "In het voetbal kan dat hier omdat de clubs het zonder entreegeld wel een tijd redden. Dat is anders dan in het handbal of het ijshockey bijvoorbeeld, maar in de Bundesliga voetbal leveren de televisierechten het grote geld op", vertelt Holger Dahl van de Duitse openbare omroep. "In totaal zullen er ongeveer 300 mensen aanwezig zijn tijdens een match zonder publiek, meer niet. Dat gaat van spelers over stafleden tot cameramensen en reporters." "De teams gaan vanaf nu allemaal in afzondering of op trainingskamp zoals dat heet. De spelers en de staf slapen met z'n allen op hotel en moeten fysiek contact met buitenstaanders schuwen."

Aanwezig tijdens een voetbalmatch zonder publiek: 322 personen 109 personen op en rond het veld spelers, reservespelers, scheidsrechters, technische staf, fotografen, cameramensen, ballenjongens... 115 personen in de tribunes hulpdiensten, cameralui, stewards, reporters, VAR-technici, dopingcontroleurs, enkele gasten... 98 personen rond het stadion stewards, technici, terreinverantwoordelijken...

Reporters die in of rond het stadion verslag uitbrengen, hoeven niet getest te worden op het coronavirus. "Omdat we ook niet in de buurt van de spelers mogen komen", legt Holger Dahl uit. "Voor interviews gelden strikte regels."

"Fans zijn blij met deze verstrooiing"

En de supporters in Duitsland? Holger Dahl: "Die zijn enerzijds blij met wat verstrooiing, anderzijds vinden ze voetbal geen voetbal zonder fans."

"Net voor de coronamaatregelen op 11 maart vond er nog een match achter gesloten deuren plaats tussen Mönchengladbach en Keulen (2-1). De fans van Gladbach verzamelden toen buiten aan het stadion en hebben nadien ook gevierd met de spelers. Nu zullen ze niet meer zo dom zijn", besluit onze collega uit Duitsland.

In Mönchengladbach zitten kartonnen voetbalsupporters te wachten.

Deze maatregelen neemt het Duitse voetbal om weer te kunnen spelen

