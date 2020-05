Geen oefenduels voor start competitie? Minister Weyts: "Je verleert dat toch niet?"

Tot 31 juli mogen er geen voetbalmatchen afgewerkt worden in België. Toch is de Jupiler Pro League schijnbaar van plan om er vanaf 1 augustus meteen in te vliegen. Waanzin volgens KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns.

"Hoe kun je competitiematchen organiseren vanaf 1 augustus als je in juli geen oefenmatchen kunt spelen buiten je bubbel?", vraagt Allijns op Twitter aan minister Ben Weyts.

Weyts is niet onder de indruk. "Is dat nu erg? Kinderen en ouderen die maanden opgesloten zitten, dat is erg. Het "nadeel" geldt trouwens ook voor de tegenstander. En voetballers zijn toch niet vergeten hoe dat nu juist weer in mekaar zit, zo'n wedstrijd?"

Hierop reageert Allijns als door een wesp gestoken. "Ik was de eerste die ervoor gepleit heeft het voetbal te stoppen. Ik weet perfect wat erg is, ik hoef hier geen lessen over te krijgen. Ik wou enkel zeggen dat je geen matchen met inzet kunt spelen zonder meerdere oefenmatchen vooraf. Informeer je."