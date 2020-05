Edwin van der Sar (Ajax): "Superkortingen voor onze spelers? Vergeet het!"

Ajax zag vorig seizoen met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong al 2 toptalenten voor veel geld vertrekken, maar nu dreigt helemaal een uitverkoop. Hakim Ziyech bereikte al een akkoord met Chelsea en hij zal niet de enige zijn die Ajax verlaat.

"Vorige zomer bereikten we een mondeling akkoord met Van de Beek, Tagliafico en Onana dat ze nog één seizoen zouden blijven en ze daarna mochten vertrekken", zegt Ajax-directeur Edwin van der Sar.

"Die afspraak geldt nog altijd, maar het is niet zo dat wij nu plots 50% korting zullen geven op hen. Daar mogen de andere clubs uit hun hoofd zetten."

Van der Sar beseft wel dat de prijzen een beetje zullen zakken. "Transfers van 150 of 200 miljoen euro zullen we wellicht niet zien, maar ik denk dat spelers van Ajax, die goed opgeleid zijn en ervaring hebben in winnen en met Europees voetbal, nog altijd hun geld waard zijn."

"Het is logisch dat clubs als Bayern München nu gaan roepen dat de prijzen drastisch zullen zakken. Dat is makkelijk gezegd voor hen, want zij zijn de aankopende partij."